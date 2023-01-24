В Рязани запретят парковку у некоторых контейнерных площадок

В Рязани собираются устанавливать знаки «Стоянка запрещена» у некоторых контейнерных площадок. Об этом было заявлено на заседании правительства Рязанской области во вторник, 24 января.

Руководитель Госжилинспекции Татьяна Тарасюк рассказала, что машины мусорного оператора не всегда могут проехать к контейнерам из-за припаркованных рядом автомобилей. В результате помойки остаются переполненными, что вызывает недовольство жителей.

Губернатора Павел Малков поручил решить вопрос руководству Рязани и Госжилинспекции. По его словам, ещё одной проблемой, мешающей работать водителям спецмашин, является гололёд.

— В этом году планируем заложить в бюджет области серьезные средства для благоустройства большого количества контейнерных площадок. К площадкам должен быть беспрепятственный подъезд, — заявил губернатор.