В Рязани закрыли три кафе-рюмочные

В Рязанской области на основании решения Арбитражного суда области на 90 суток приостановлена деятельность трех кафе-рюмочных в связи с несоблюдением требований качества напитков. Об этом сообщает региональный УФССП РФ.

В ходе проверки в заведениях, расположенных на улицах Березовой, Кальной и Пушкина, были выявлены нарушения по обороту спиртосодержащей продукции. В кафе-рюмочных отсутствовали документы, подтверждающие легальность производства алкоголя.

Юридических лиц привлекли к административной ответственности по статье «нарушения требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Помещения заведений опечатаны. Сотрудники отделения судебных приставов по городу Рязани будут контролировать исполнение судебных решений.