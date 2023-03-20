Понедельник, 20 марта, 2023
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В Рязани закрыли подпольный игорный клуб

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Шесть жителей Рязани организовали подпольный игорный клуб, в отношении них возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, с июня 2020 года по ноябрь 2022 года рязанцы на цокольном этаже одного из зданий организовывали и проводили азартные игры. При этом они использовали игровое оборудование.

Зайти в незаконное игорное заведение не могли люди «с улицы»: там было установлено видеонаблюдение, дверь организаторы азартных игр оборудовали запорным устройством.

Незаконная игорная деятельность выявлена сотрудниками полиции. Из подпольного клуба изъяли 15 единиц игрового оборудования.

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