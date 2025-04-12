В Рязани закроют участок дороги на Сережиной Горе 15 и 16 апреля

В Рязани временно ограничат движение транспорта на участке улицы Сережина Гора. Как сообщает городская администрация, дорога будет перекрыта 15 и 16 апреля с 10:00 до 15:00. Ограничение связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Закроют отрезок от пересечения с улицей Большой до улицы Бугровка. На месте проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Территория будет огорожена для обеспечения безопасности как автомобилистов, так и рабочих.

Водителей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута. Альтернативные пути объезда можно заранее продумать, чтобы избежать задержек и заторов в дневное время.

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Ремонтные работы продлятся два дня. Их завершение запланировано к вечеру 16 апреля, после чего движение по улице Сережина Гора будет восстановлено.