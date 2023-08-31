В Рязани задержали владельца свалки в Турлатово Валерия Деева

В Рязани задержали и отправили под домашний арест предпринимателя Валерия Деева, сообщает «Комсомольская правда. Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дееву суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Сыну предпринимателя, которого также задержали, суд избрал запрет на определенные действия.

Отмечается, что кроме Деева и его сына задержан еще один человек.

В ноябре 2022 года следственный комитет Рязанской области возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в районе Турлатово.

Деева неоднократно обвиняли в том, что на принадлежащей ему свалке незаконно скапливаются отходы разных классов опасности.