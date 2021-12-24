В Рязани задержали серийного автовора

Рязанская полиция задержала 30-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж из припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

С заявлением в полицию обратился 29-летний владелец ВАЗ-2110. Он рассказал, что из его машины украли автослесарные инструменты. Позже выяснилось, что подозреваемый причастен ещё к 3 аналогичным преступлениям. Его криминальной добычей становились различные инструменты.

По предварительным данным, рязанец пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Разыскивая деньги на очередной запрещённый препарат, он взламывал автомобили и забирал ценные вещи, после чего сбывал их случайным людям.

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.