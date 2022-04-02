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Суббота, 2 апреля, 2022

В Рязани задержали 18-летнего закладчика наркотиков 

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В Рязани задержали 18-летнего закладчика наркотиков 

Александр Ильин

В Рязани на улице Речников полиция задержала 18-летнего закладчика наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Сотрудники ППС заметили, как молодой человек выходит из лесополосы и, замечая правоохранителей, меняет направление движения. На вопросе о наличии при себе запрещённых веществ молодой человек замялся. 

Выяснилось, что рязанец работает закладчиком. В тайнике на улице Речников от спрятал 94 грамма мефедрона и 30 граммов гашиша. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

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