Татьяна Проводина

В Рязани задержали 18-летнего парня, подозреваемого в кражах из супермаркетов

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Полицейские установили причастность молодого человека к краже товаров из двух супермаркетов.

Наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области обратил внимание на подозрительного парня, который при виде правоохранителей попытался скрыться в переулке.

Беглеца остановили на улице Свободы. В руках взволнованного прохожего оказался пакет с кухонными ножами в упаковках, коробками шоколадных конфет и средствами личной гигиены. Всё это выглядело «только-только из магазина».

Стражи порядка установили, что 18-летний рязанец причастен к хищению этих товаров из двух супермаркетов поблизости. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Сотрудники ОМВД по Советскому району Рязани прибыли на место для подготовки материалов для возбуждения уголовного дела по статье о краже.

В Рязани задержали 18-летнего парня, подозреваемого в кражах из супермаркетов
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