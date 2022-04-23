В Рязани за неделю починили 61 светильник

В Рязани за неделю отремонтировали 61 светильник, около 1000 метров проводов освещения и заменили 35 ламп, сообщает пресс-служба мэрии.

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Фонари починили на улицах Свободы, Васильевской, Дачной, Пирогова, Бронной, Михайловском шоссе, Московском шоссе, Советской в микрорайоне Семчино, Горького, Свободы, Быстрецкой, Интернациональной, Кудрявцева, Бирюзова, Крупской.

Новые лампы появились на улицах Васильевской, Дачной, Михайловском шоссе, Московском шоссе, Советской в микрорайоне Семчино, Скорбященском кладбище, сквере на Соборной.

В мэрии напомнили, что в работу также берутся обращения граждан, поступившие через социальные сети и в диспетчерскую Дирекции благоустройства на номер 70-12-93.