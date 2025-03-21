В Рязани за год административные комиссии взыскали более 9,7 миллионов рублей

На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламента и депутатской этики Рязанской гордумы депутаты рассмотрели отчет о работе административных комиссий районов Рязани за 2024 год.

В отчетном периоде административные комиссии провели 189 заседаний, на которых было рассмотрено 8425 дел об административных правонарушениях. Наибольшее число нарушений — 6019 случаев (71,4% от общего количества) — связано с несоблюдением Правил благоустройства территории города. В частности, речь идет о заезде транспортных средств на участки с зелеными насаждениями, а также о парковке на тротуарах, детских игровых площадках, местах благоустройства и контейнерных площадках.

Сумма наложенных штрафов составила 19,3 млн рублей, из которых взыскано 9,7 млн рублей. Уровень взыскиваемости штрафов в 2024 году достиг 50,8%.

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Депутаты также поддержали внесение изменений в Положение о муниципальных наградах города Рязани. Проектом предлагается изменить формулировку пункта 6, заменив слова «участников и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2, статье 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ „О ветеранах“, за проявленные» на «граждан за проявленный героизм». Кроме того, предлагается ввести новое основание для присвоения почетного звания «Почетный гражданин города Рязани» — за героизм, мужество и самоотверженность при защите Отечества.

Члены комитета заслушали доклады по следующим вопросам: