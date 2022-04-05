В Рязани выступит оркестр Росгвардии

14 апреля в Рязанской областной филармонии пройдёт концерт образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России Николая Миткевича.

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В концертной программе прозвучат известные песни военных лет, современные эстрадные композиции, а также произведения российской и зарубежной классики.

Образцово-показательный оркестр Росгвардии является ведущим военно-творческим коллективом Росгвардии. За свою 50-летнюю историю оркестр выступал на ведущих концертных площадках нашей страны и за рубежом, участвовал в различных международных фестивалях, конкурсах, благотворительных концертах.

В настоящее время в коллективе проходят военную службу и работают свыше ста профессиональных артистов и музыкантов. Среди них – заслуженные артисты и заслуженные работники культуры России, заслуженные артисты республик, лауреаты и дипломанты различных фестивалей и конкурсов.

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Ежегодно 9 мая музыканты оркестра принимают участие в военном параде войск Московского гарнизона на Красной площади, посвященном празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Начало концерта 14 апреля в 19:00.

Возрастное ограничение 12+.