В Рязани выявили превышение вредных веществ в воздухе

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО выявили в Рязани превышение вредных веществ в воздухе, сообщается на сайте организации 9 марта.

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Пробы воздуха брали в районах нефтезавода, завода «Техно», Ново-Рязянской ТЭЦ, Водоканала, завода битумных материалов, предприятия «Эко – Изыскания». Замеры также проводились в жилых районах на улицах Новосёлов и Интернациональной.

В ходе мониторинга неоднократно фиксировалось превышение ПДК загрязняющих веществ в разных точках города в ночное время. Максимальные из них:

по толуолу в 2,09 раза;

по этилбензолу в 2,15 раз;

сероводороду в 2,18 раза;

пропанолу в 1,26 раз.

Протоколы измерений передадут в Приокоское межрегиональное управление Росприроднадзора. По ним примут соответствующие административные меры. Следить за состоянием воздуха в Рязани будут до 15 марта.