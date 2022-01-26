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Среда, 26 января, 2022
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Врачи ОКБ им. Семашко отмечают значительный рост заболеваемости COVID-19 в Рязани

7info

Врачи инфекционного отделения больницы им. Семашко в Рязани отмечают значительный рост заболеваемости COVID-19, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Медики ожидают из-за этого увеличение числа «тяжёлых» больных в стационарах.

По словам врача-инфекциониста ОКБ имени Семашко Елены Сорока, в клинику поступают непривитые люди с достаточно тяжёлым течением заболевания. Им необходима противовирусная терапия, кислородная поддержка.

— Но появились и пациенты, ранее провакцинированные, с относительно лёгким течением: лучше реагируют на терапию, многие из них не нуждаются в респираторных мероприятиях, они быстрее выздоравливают, — рассказала Сорока. — Вакцинация не защищает на 100%, но она значительно облегчает течение заболевания, даже если это штамм «омикрон».

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Врач рекомендует в первые часы после начала болезни принимать противовирусные препараты, пить витамины, больше жидкости, соблюдать постельный режим. Обязательно наблюдение участкового терапевта.

Минздрав рекомендует рязанцам не забывать о мерах предосторожности, соблюдать социальную дистанцию, сократить посещения общественных мест.

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