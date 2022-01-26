Врачи ОКБ им. Семашко отмечают значительный рост заболеваемости COVID-19 в Рязани

Врачи инфекционного отделения больницы им. Семашко в Рязани отмечают значительный рост заболеваемости COVID-19, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Медики ожидают из-за этого увеличение числа «тяжёлых» больных в стационарах.
По словам врача-инфекциониста ОКБ имени Семашко Елены Сорока, в клинику поступают непривитые люди с достаточно тяжёлым течением заболевания. Им необходима противовирусная терапия, кислородная поддержка.
Врач рекомендует в первые часы после начала болезни принимать противовирусные препараты, пить витамины, больше жидкости, соблюдать постельный режим. Обязательно наблюдение участкового терапевта.
Минздрав рекомендует рязанцам не забывать о мерах предосторожности, соблюдать социальную дистанцию, сократить посещения общественных мест.