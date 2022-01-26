Врачи ОКБ им. Семашко отмечают значительный рост заболеваемости COVID-19 в Рязани

— Но появились и пациенты, ранее провакцинированные, с относительно лёгким течением: лучше реагируют на терапию, многие из них не нуждаются в респираторных мероприятиях, они быстрее выздоравливают, — рассказала Сорока. — Вакцинация не защищает на 100%, но она значительно облегчает течение заболевания, даже если это штамм «омикрон».