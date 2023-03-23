В Рязани водитель «Гранты» пострадал в ДТП с грузовиком

В среду, 22 марта, в Рязани произошла дорожная авария с участием легковушки и грузового автомобиля. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.
Всё случилось около 14:45 на 189-м километре трассы М5 Урал. За рулём «Лады Гранты» находился 25-летний рязанец. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом Krone под управлением 37-летнего жителя Подмосковья.
Водитель «Лады» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Ведётся проверка случившегося.
Всего за минувшие сутки в Рязанской области зафиксировано 5 ДТП, в результате которых трое погибли и шестеро получили травмы.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram