В Рязани водитель «Гранты» пострадал в ДТП с грузовиком

В среду, 22 марта, в Рязани произошла дорожная авария с участием легковушки и грузового автомобиля. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Всё случилось около 14:45 на 189-м километре трассы М5 Урал. За рулём «Лады Гранты» находился 25-летний рязанец. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом Krone под управлением 37-летнего жителя Подмосковья.

Водитель «Лады» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зафиксировано 5 ДТП, в результате которых трое погибли и шестеро получили травмы.