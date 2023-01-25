В Рязани весной планируют утвердить проект благоустройства сквера на Соборной

В Рязани весной, как ожидается, утвердят проект благоустройства сквера на Соборной (Кремлёвского парка). Концепцию обсудили на строительном часе в региональном правительстве, – написал вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Концепцию развития территории представило петербургское КБ «Импульс», её рассмотрели с участием местных активистов – гида Ксении Паначёвой и краеведа Александра Дударева. Конструктивные замечания учтут в доработке проекта.

Артём Бранов: «Очень важно мнение Русской православной церкви, ведь парк – это парадный вход в Рязанский кремль. Обязательно пройдут консультации с нашей Епархией»

Все замечания переданы разработчикам. По плану, весной после утверждения проекта стартуют работы. Средства на реализацию проекта предусмотрены.