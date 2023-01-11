Среда, 11 января, 2023
7info7

В Рязани увеличили тариф на посещение муниципальных бань

На главнуюНовости Рязани
Photo by form PxHere

Администрация Рязани увеличила тариф на посещение муниципальных бань. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 11 января.

Так, с 1 января 2023 года тариф на посещение муниципальных бань составляет 312,87 рубля за один час. До этого тариф составлял 285 рублей.

Речь идёт о следующих муниципальных банях:

баня №4 на улице Гоголя, баня №5 на улице Карла Маркса, баня №7 на 5-м Дягилевском проезде баня в посёлке Строитель и баня в посёлке Солотча

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/