В Рязани увеличили тариф на посещение муниципальных бань

Администрация Рязани увеличила тариф на посещение муниципальных бань. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 11 января.

Так, с 1 января 2023 года тариф на посещение муниципальных бань составляет 312,87 рубля за один час. До этого тариф составлял 285 рублей.

Речь идёт о следующих муниципальных банях:

баня №4 на улице Гоголя, баня №5 на улице Карла Маркса, баня №7 на 5-м Дягилевском проезде баня в посёлке Строитель и баня в посёлке Солотча