В Рязани умер заслуженный тренер России Юрий Панов

20 ноября умер Юрий Иванович Панов, заслуженный тренер России, бывший главный тренер баскетбольного клуба «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба спортуправления города Рязани.

Юрий Иванович работал тренером ДЮСШ № 3 и Приборного завода с 1965 года. С 1999 г. по 2005 г. был главным тренером баскетбольного клуба «Витязь». За период работы Юрий Иванович воспитал немало выдающихся спортсменов.

Сын Юрия Ивановича, Сергей Панов, по примеру отца посвятил жизнь баскетболу и стал Заслуженным мастером спорта России, чемпионом Евролиги, 13-кратноым чемпионом России, серебряным призёром чемпионатов мира 1994 и 1998 г., бронзовым призёром чемпионата Европы 1997 г., участником Олимпийских игр 1992 и 2000 гг. И первым тренером в жизни знаменитого рязанского спортсмена стал его отец.

Юрия Ивановича вспоминают как большого профессионала своего дела, как доброго человека, которого уважали коллеги, воспитанники и их родители. Юрий Иванович умел находить подход к каждому.

В 1994 году Юрию Ивановичу присвоено звание «Заслуженный тренер России». За большие заслуги в области спорта и долголетний добросовестный труд был награжден знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России» в 2009 г.

Юрию ИвановичуПанову было 84 года.