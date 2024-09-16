Понедельник, 16 сентября, 2024

В Рязани умер самый молодой участник Великой Отечественной войны Леонид Окрут

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: rv-ryazan.ru/

В Рязани в возрасте 92 лет скончался Леонид Иванович Окрут, самый молодой участник Великой Отечественной войны. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Леонид Иванович родился в Могилевской области в деревне Симоновичи. В годы войны она была в оккупации три года. В 9 лет Леонид Иванович ушел на фронт. Конечно, в силу возраста он был не в действующей армии, а в партизанском отряде, где стал связным. Отрядом командовал его отец.

После освобождения республики Беларусь в 1944 году он пошел учиться в первый класс. Леониду Ивановичу на тот момент было 12 лет. Школа находилась в 12 километрах от дома.

Позднее он поступил в Рязанское артиллерийское военное училище, служил на разных должностях в ракетных войсках стратегического назначения. Был подполковником в отставке. Имеет орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За безупречную службу».

После увольнения из армии Леонид Иванович работал военруком в рязанской школе № 48. Здесь он построил тир, занимался со школьниками стрельбой. В школе он отработал четверть века.

Отмечается, что Леонид Иванович планировал к 83-летию Великой Победы предложить свой проект – соревнования среди ветеранов по стрельбе. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Приокском путепроводе в направлении центра Рязани дорога стала пятиполосной

Приходит бабье лето: метеоролог рассказала о погоде в Подмосковье

Популярный препарат для лечения лор-заболеваний пропал из аптек — СМИ

Тайна гибели супругов-грибников: трупы нашли в овраге

В Шацком районе отремонтировали мост через реку Тарадея

На железнодорожных вокзалах Рязанской области началась вакцинация от гриппа

«Женская хитрюшка сработала»: Павел Воля в «УТРО.ТНТ» раскрыл секрет победы финалистки шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» 

Житель Подмосковья получил бутылку воды вместо PlayStation 5

В Рязанской области прошла Всероссийская акция «Диктант здоровья»

Рязанец отправил посылку с семью комплектами военной аппаратуры в одну из стран СНГ

Профессия каменщика — для настоящих мужчин!

В Рязани впервые удалось найти добрые руки хорьку по кличке Лютик