В Рязани умер самый молодой участник Великой Отечественной войны Леонид Окрут

В Рязани в возрасте 92 лет скончался Леонид Иванович Окрут, самый молодой участник Великой Отечественной войны. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Леонид Иванович родился в Могилевской области в деревне Симоновичи. В годы войны она была в оккупации три года. В 9 лет Леонид Иванович ушел на фронт. Конечно, в силу возраста он был не в действующей армии, а в партизанском отряде, где стал связным. Отрядом командовал его отец.

После освобождения республики Беларусь в 1944 году он пошел учиться в первый класс. Леониду Ивановичу на тот момент было 12 лет. Школа находилась в 12 километрах от дома.

Позднее он поступил в Рязанское артиллерийское военное училище, служил на разных должностях в ракетных войсках стратегического назначения. Был подполковником в отставке. Имеет орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За безупречную службу».

После увольнения из армии Леонид Иванович работал военруком в рязанской школе № 48. Здесь он построил тир, занимался со школьниками стрельбой. В школе он отработал четверть века.

Отмечается, что Леонид Иванович планировал к 83-летию Великой Победы предложить свой проект – соревнования среди ветеранов по стрельбе. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться.