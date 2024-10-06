Рейсовый автобус «Рязань-Касимов» попал в ДТП

В Рязанском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает телеграм-канал «Рязань».

По информации источника, около коттеджного посёлка «Снегири» автобус «Рязань-Касимов» столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

Один из подписчиков оставил комментарий, в котором предположил, что причиной аварии стал автомобиль, пытавшийся обогнать автобус.

— Кто-то решил обогнать рейсовый автобус и резко затормозить… Теперь люди из автобуса должны ждать другой автобус и опаздывать по своим делам из-за неадеквата, обгоняющего через сплошную, — пишет подписчик.

Другой подписчик, напротив, предположил, что причиной аварии является сам рейсовый автобус, который разогнался и не держал нужную дистанцию. А джип притормозил, чтобы пропустить поворачивающую налево машину.

Официальная информация уточняется.