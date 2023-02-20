Понедельник, 20 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Solaris, 4 человека пострадали

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В воскресенье, 19 февраля, в Рязани произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла около 17:50 возле дома 2 по улице Ситниковской. За рулём «Лады Гранты» находился 49-летний рязанец, за рулём Hyundai Solaris – 50-летний житель Рязанского района.

В результате столкновения двух машин травмы получили оба водителя, 54-летняя пассажирка «Лады» и 44-летняя пассажирка Hyundai.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

В Рязани столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Solaris, 4 человека пострадали

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