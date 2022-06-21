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Вторник, 21 июня, 2022

В Рязани стартовала реконструкция Северной окружной дороги

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Татьяна Проводина

В Рязани стартовала реконструкция Северной окружной дороги

Реконструкция Северной окружной дороги началась в Рязани. Масштабные работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги», сообщает группа «Рязанская область» ВКонтакте.

Северная окружная соединяет два городских микрорайона, по ней ходит общественный транспорт, так что нагрузка на дорогу ежедневно высокая.

Дорога с прошлого года находится в областной собственности, теперь её содержанием занимается Минтранс региона.

Работы пройдут в 2022-23 годах, стоимость — 755 миллионов рублей.

В Рязани стартовала реконструкция Северной окружной дороги
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