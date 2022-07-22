Вечером в пятницу, 22 июля, на Лыбедском бульваре в Рязани стартовал международный кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров».

В течение двух дней более 50 мастеров из разных регионов России будут делать шедевры из металла на глазах у зрителей. Сегодня запланированы мастер-классы и концерт групп Teufelstanz (средневековая музыка) и Калевала (фолк-рок).

В субботу, 23 июля, с 12:00 начнутся мастер-классы для детей и взрослых по художественной ковке и литью булата, продолжат работу мастера-кузнецы.

В 20:30 начнётся огненное шоу «Кузнечное искусство» с участием «Театра Экс».