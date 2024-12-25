В Рязани состоялся праздник для детей из школ-интернатов

В здании правительства Рязанской области 25 декабря состоялся праздник для детей из школ-интернатов. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята водили хороводы, пели любимые песни и читали стихи. Каждый ребенок получил подарок, который просил в письме Деду Морозу.

Жители области исполняли мечты детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время ежегодной акции «Подари детям праздник». Накануне Нового года добровольцы посетят каждый интернат и вручат детям заветные подарки.