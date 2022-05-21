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Суббота, 21 мая, 2022

В Рязани состоялось открытие «Мотосезона-2022»

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Рязани состоялось открытие «Мотосезона-2022»

В субботу, 21 мая, в Рязани состоялось торжественно открытие «Мотосезона-2022», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Мероприятие прошло на Московском шоссе возле магазина «Декатлон».

Открытие сезона традиционно проводит рязанское отделение мотоклуба «Ночные Волки». В этом году в мероприятии приняли участие более 100 мотоциклистов.

В сопровождении патрульных автомобилей ДПС участники проехали с площадки «Декатлона» через Рязань в сторону Солотчи и до поселка Ласково, организовав мотопробег.

«Важно напомнить автомобилистам, что с наступлением тепла на улицах появится много мотоциклистов. Необходимо соблюдать культуру вождения, не создавать аварийных ситуаций и уважать всех участников дорожного движения», — отметили полицейские.

В Рязани состоялось открытие «Мотосезона-2022»

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