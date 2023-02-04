В Рязани скончался тренер по самбо Юрий Ривкин

В субботу, 4 февраля, в возрасте 72 лет скончался тренер высшей категории по самбо, основатель спортивного клуба по самбо и дзюдо «Смена» на базе школы № 58 Юрий Ривкин. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Юрий Рувимович умер после продолжительной болезни, говорится в сообщении. В 2022 году ему было присвоено почетное звание «Народный тренер — наставник России» по самбо.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.