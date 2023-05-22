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В Рязани скончался почётный работник высшего образования Валерий Горбич

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21 мая скончался доктор медицинских наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ Валерий Горбич.

Валерий Фёдорович родился в 1938. До 2000 года работал заведующим кафедрой общей гигиены факультета последипломного обучения, был председателем Диссертационного совета по гигиене, общественному здоровью и организации здравоохранения РязГМУ имени И.П. Павлова, с ноября 2000 года по сентябрь 2018 года – заведующий кафедрой охраны здоровья и БЖД РГУ имени С. А. Есенина. Под его руководством защищены 5 докторских, 9 кандидатских диссертаций, автор более 300 научных работ.

— Его преданность любимому делу, профессионализм, доброжелательность, чуткость и отзывчивость навсегда останутся в памяти коллег и студентов, — говорится в некрологе Рязанского госуниверситета.

7info выражает соболезнование родным, близким и коллегам покойного.

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