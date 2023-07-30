В Рязани скончалась Галина Анатольевна Акинина

Ушла из жизни Галина Анатольевна Акинина, учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель Российской Федерации. Об этом сообщила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина.

Галина Анатольевна 35 лет проработала директором школы №63 города Рязани и внесла значительной вклад в развитие школы, системы образования города и области. Она была настоящим профессионалом своего дела, мудрым руководителем, отзывчивым и светлым человеком. Она воспитала не одно поколение детей и педагогов, каждый из которых будет хранить в своем сердце память об этом замечательном Человеке и Учителе.