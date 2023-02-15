В Рязани с поличным задержали закладчика с мефедроном

В Рязани задержали с поличным закладчика с партией «синтетики». Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Задержание 20-летнего жителя областного центра, планировавшего сбыть партию запрещённого вещества, провели сотрудники УНК регионального УМВД с коллегами из ОМВД по Железнодорожному району Рязани.

Подозреваемого остановили на улице Строителей и досмотрели в присутствии понятых. При себе у него нашли 85 свёртков с кристаллическим веществом. Лабораторное исследование установило, что изъятое вещество – мефедрон массой 140 граммов. Также выяснилось, что молодого человека разыскивали за подделку документов.

По предварительным данным, гражданин был закладчиком нелегального интернет-магазина и планировал сделать закладку наркотиков в тайники.

Следственное управление УМВД по Рязанской области возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело, ведётся расследование.