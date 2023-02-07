В Рязани с начала года отловили больше 150 безнадзорных животных

Проблема безнадзорных животных в Рязани обсуждалась на еженедельном совещании в городской мэрии. В последнее время участились случаи агрессивного поведения животных.

В 2023 году содержанием и отловом бродячих собак во всех районах Рязани занимается «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». В Дирекции благоустройства сообщили, что с начала 2023 года в городе отловили больше 150 животных без владельцев.

Заявки от жителей принимает диспетчерская служба по телефону 44-04-74.

Елена Сорокина отметила, что нужно проработать адреса обитания бездомных животных, которые указывают жители областного центра в социальных сетях. Речь идёт, в частности, о посёлке Шлаковый, Центральном рынке, участке возле завода «Красное знамя».