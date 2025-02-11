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Фото: ЛизаАлерт
Происшествия

В Рязани разыскивают Александра Денисова, пропавшего 4 года назад

Анастасия Мериакри

В Рязани разыскивают Александра Денисова, пропавшего 4 года назад. Об этом сообщает телеграм-канал поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 29 января 2021 года. Он может находиться в Рязанской области. Сейчас Александру 35 лет. Его рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, светло-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи мужчина был одет в чёрную куртку с капюшоном и светло-коричневые ботинки.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Александра Денисова, сообщите ее по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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