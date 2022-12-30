В Рязани разрешают конфликтную ситуацию между жителями домов улице Шереметьевской

В четверг, 29 декабря, состоялось второе заседание рабочей группы по вопросу ограничения участка дороги по улице Соколова и разрешения конфликтной ситуации между жителями домов улице Шереметьевской Рязани.

В соответствии с поручением главы администрации, данным в ходе личного приема, была создана рабочая группа для урегулирования ситуации. 9 декабря специалисты выехали на территорию и провели осмотр места, где планируется установить шлагбаум. Совместно с жителями проведены два заседания рабочей группы.

На очередной встрече обсуждались возможность оформления публичного и частного сервитутов, изъятия-выкупа участка дороги администрацией города, были озвучены позиции строительных компаний-застройщиков прилегающих территорий.

Следующее заседание состоится после выдачи Росреестром справок по земельным отношениям между всеми домами квартала, ориентировочно 12 января.