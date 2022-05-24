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Вторник, 24 мая, 2022

В Рязани проверяют работу коммерческого транспорта

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В Рязани проверяют работу коммерческого транспорта

Сотрудники управления транспорта администрации Рязани следят за тем, как организовано транспортное обслуживание горожан.

Специалисты контролируют, соблюдаются ли интервалы движения транспортных средств и их графики работы. Также внимание уделяется количеству подвижного состава на маршруте.

За неделю с 16 по 22 мая проверена работа коммерческих перевозчиков. В итоге выяснилось, что на регулярные маршруты не выпускалось необходимое количество ТС. Также обнаружено несоблюдение графика движения.

Перевозчикам необходимо устранить все замечания, о чём им были направлены уведомления.

Рязанцы могут способствовать оперативному принятию мер в сфере транспортного обслуживания. По фактам несоблюдения графика движения можно обратиться в управление транспорта по тел.: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-40.

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