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Среда, 15 декабря, 2021
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В Рязани проверяют, как управляющие компании убирают снег во дворах

7info7

В Рязани организованы проверки в отношении управляющих компаний. Сотрудники городской администрации проверяют, как коммунальщики убирают снег во дворах и реагируют на обращения граждан.

В ходе обследования фиксируются факты некачественной уборки прилегающих к домам территорий. Речь идёт не только о вывозе снега, но и об обработке участков противогололёдными средствами.

Если организация не исполняет свои обязательства, мэрия информирует её о необходимости устранить нарушение, а также готовит соответствующие материалы в Госжилинспекцию для принятия мер. Ежедневно обследуется более 400 дворов в Рязани.

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Сообщить о фактах некачественной уборки горожане могут по телефону диспетчерской службы управления энергетики и ЖКХ – 44-79-15. Также можно обратиться в районные отделения МКУ «Управление по делам территории» в будние дни по телефонам:

  • Железнодорожный район – 76-47-88;
  • Московский район – 37-35-19;
  • Октябрьский район – 28-37-49;
  • Советский район – 21-65-70.
  • В Рязани проверяют, как управляющие компании убирают снег во дворах
  • В Рязани проверяют, как управляющие компании убирают снег во дворах
  • В Рязани проверяют, как управляющие компании убирают снег во дворах

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