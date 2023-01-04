Среда, 4 января, 2023
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В Рязани проверяют, как содержатся дворовые территории

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В Рязани продолжаются контрольные мероприятия за содержанием дворовых территорий, сообщила пресс-служба городской администрации.

4 января специалистами МКУ «УДТ»и управления энергетики и ЖКХ проверены состояние и результаты уборки дворовых территорий на ул. Грибоедова, Костычева, Вишневой, Шереметьевской, Культуры, Черновицкой, Новаторов, Октябрьский городок, МОГЭС, Горького, Зубковой.

Особое внимание уделялось своевременному удалению наледи и обработке пешеходных зон, подъездов и подходов к контейнерным площадкам. По результатам контроля управляющие организации получили уведомления о необходимости устранения выявленных замечаний.

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