В Рязани проверили безопасность детской площадки на улице Песоченской

9 августа в рамках проекта «Патруль безопасности» заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязанской области, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица совместно с председателем правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андреем Коченовым и председателем правления Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Романом Захаровым провела проверку безопасности на детской площадке, расположенной на улице Песоченской во дворе дома №4.

Елена Синица отметила, что главная цель проекта «Патруль безопасности» – обеспечить безопасность семей с несовершеннолетними детьми и подростков во время пребывания на детских и спортивных площадках, а также возле водных объектов и территориях, прилегающих к ним.

– Вместе с депутатами, активистами общественных организаций и родителями мы посещаем места, где играют и отдыхают дети. Сегодня мы проверяем на безопасность детской площадки. Если будут найдены какие-либо нарушения, то мы отправим информацию в соответствующие контролирующие ведомства и организации, отвечающие за состояние игровых и спортивных дворовых площадок, – рассказала Елена Синица.

Детская площадка во дворе дома №4 была благоустроена в 2023 году в рамках реализации областной программы поддержки местных инициатив.

– В доме проживает много молодых семей с детьми, а мест для игр для не хватало. Именно поэтому жильцы выступили с инициативой благоустроить детскую площадку. Мы подали заявку и стали участниками программы, – рассказала председатель ТСН «Песоченская 4» Людмила Якушкина. – В результате была создана прекрасная территория для игр и общения.

Председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов отметил, что данная игровая площадка – это пример того, как должны быть благоустроены детские игровые площадки.

– Развитие инфраструктуры – очень важное направление в работе на всех уровнях власти. Такие площадки, как мы сегодня увидели, должны быть в каждом дворе, – подчеркнул Андрей Коченов. – А наша с вами задача – следить за тем, чтобы пространства для игр и занятий спортом были безопасными как для детей, так и для взрослых.

В этом году у дома №6 будет благоустроена спортивная площадка с небольшим скалодромом, брусьями, качелями и сидячими велотренажерами. Кроме этого, будет установлена небольшая круглая площадка с маленькими воротами для игры в панна-футбол.

– Так как игровая площадка рассчитана на маленьких детей, жители приняли решение создать игровое пространство для ребят постарше. Именно поэтому здесь появится площадка для спортивных игр. Подрядчик уже закупил оборудование. В планах – благоустроить площадку к началу сентября, – рассказала Людмила Якушкина.

Роман Захаров подчеркнул, что мониторинги в рамках «Патруля безопасности» проходят регулярно и позволяют своевременно выявлять проблемные места для того, чтобы предотвратить несчастные случаи с участием несовершеннолетних и устранить имеющиеся недостатки.

– Штаб общественной поддержки является нашим давним другом и партнером. Его руководитель Елена Синица принимает активное участие в мониторинге детской безопасности, а также поддерживает все наши инициативы, – отметил Роман Захаров.

После завершения летних каникул «Патруль безопасности» продолжит свою работу и в учебное время. Планируется проведение «Уроков безопасности» в школах и колледжах, а также организация встреч с родителями для разъяснительных бесед.