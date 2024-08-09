В Рязани проверили безопасность детской площадки на улице Песоченской

9 августа в рамках проекта «Патруль безопасности» заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязанской области, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица совместно с председателем правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андреем Коченовым и председателем правления Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Романом Захаровым провела проверку безопасности на детской площадке, расположенной на улице Песоченской во дворе дома №4.
Елена Синица отметила, что главная цель проекта «Патруль безопасности» – обеспечить безопасность семей с несовершеннолетними детьми и подростков во время пребывания на детских и спортивных площадках, а также возле водных объектов и территориях, прилегающих к ним.
Детская площадка во дворе дома №4 была благоустроена в 2023 году в рамках реализации областной программы поддержки местных инициатив.
Председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов отметил, что данная игровая площадка – это пример того, как должны быть благоустроены детские игровые площадки.
В этом году у дома №6 будет благоустроена спортивная площадка с небольшим скалодромом, брусьями, качелями и сидячими велотренажерами. Кроме этого, будет установлена небольшая круглая площадка с маленькими воротами для игры в панна-футбол.
Роман Захаров подчеркнул, что мониторинги в рамках «Патруля безопасности» проходят регулярно и позволяют своевременно выявлять проблемные места для того, чтобы предотвратить несчастные случаи с участием несовершеннолетних и устранить имеющиеся недостатки.
После завершения летних каникул «Патруль безопасности» продолжит свою работу и в учебное время. Планируется проведение «Уроков безопасности» в школах и колледжах, а также организация встреч с родителями для разъяснительных бесед.