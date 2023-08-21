В Рязани прошли общественные обсуждения реконструкции кинотеатра «Октябрь»

Общественные обсуждения прошли на урбан-фестивале «Школа».

Команда финалистов пятого потока федерального проекта Архитекторы.рф вместе с жителями Рязани рассмотрели проекты создания актуального и интересного места для жизни, творчества и самореализации, пишет пресс-служба мэрии.

В обсуждении приняли участие горожане, активисты и представители креативных индустрий. Архитекторы провели опросы, результаты которых станут основой проекта реконструкции.

Результат своей работы архитекторы покажут в ноябре.