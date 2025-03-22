В Рязани прошла защита концепций школьных музеев науки и технологий

В Рязани, на базе Дома молодежи, состоялась презентация проектов школьных музеев естественно-научного и физико-математического профилей.

Мероприятие стало частью инициативы, направленной на популяризацию науки среди молодежи, и прошло в рамках выполнения задач, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным, который неоднократно подчеркивал важность вовлечения школьников в изучение точных и естественных наук.

Ученики под руководством педагогов разработали уникальные концепции музеев, которые призваны сделать науку более доступной и интересной для молодого поколения. Каждый проект был представлен на суд экспертов и продемонстрировал знания и творческий подход каждого педагога к созданию интерактивных экспозиций.

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Особый интерес вызвала тема искусственного интеллекта. Специальный лектор Российского общества «Знание» Анзор Балкаров рассказал о роли ИИ в современном мире, его влиянии на образование и глобальной «гонке технологий».

В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений из Спасского, Михайловского, Рязанского, Чучковского, Александро-Невского, Кораблинского, Сасовского, Скопинского, Касимовского, Шиловского районов, а также городов Скопин и Рязань. Учителя и директора школ представили разнообразные подходы к созданию музеев, которые станут не только образовательными центрами, но и местом для вдохновения будущих ученых и инженеров.