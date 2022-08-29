Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани прошла приёмка двух дворов после ремонта

Фото с сайта Администрации Рязани

26 августа в Рязани состоялась приёмка двух дворовых территорий после ремонта.

Комиссия в составе представителей управления и дирекции благоустройства города, подрядной организации, депутатского корпуса и общественности приняла дворы по улице Соколовской и Касимовскому шоссе. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Во дворе дома №5 к. 1 по улице Соколовской заменили асфальтовое покрытие, установили бордюрный камень, обустроили подходы к подъездам и экопарковку. Местные жители высоко оценили качество ремонта.

Во дворе дома №29 к. 1 по Касимовскому шоссе установили бордюрный камень, уложили новый асфальт и обустроили экопарковку. Эксперты отметили, что подрядчик выполнил работы в срок и качественно.

В Рязани прошла приёмка двух дворов после ремонта
В Рязани прошла приёмка двух дворов после ремонта
В Рязани прошла приёмка двух дворов после ремонта
В Рязани прошла приёмка двух дворов после ремонта
В Рязани прошла приёмка двух дворов после ремонта
В Рязани прошла приёмка двух дворов после ремонта
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