В Рязани прошёл турнир по вольной борьбе «Юный Академик»

В Академии единоборств в Рязани, при поддержке благотворительного фонда «Мамино сердце» прошёл турнир по вольной борьбе «Юный Академик».
Соревнования состоялись в канун Рождества Христова. Участников турнира приветствовал секретарь Епархиального совета Рязанской Епархии Димитрий Фетисов.
Для многих юных спортсменов этот день стал дебютным выходом на ковёр. В соревнованиях приняли участие более 100 борцов.
Зрителей и участников приветствовали директор фонда «Мамино сердце» Мария Муравьёва, мастер спорта по вольной борьбе, тренер высшей категории Олег Колоев.
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