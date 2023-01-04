Среда, 4 января, 2023
7info

В Рязани прошёл турнир по вольной борьбе «Юный Академик»

На главнуюНовости Рязани

В Академии единоборств в Рязани, при поддержке благотворительного фонда «Мамино сердце» прошёл турнир по вольной борьбе «Юный Академик».

Соревнования состоялись в канун Рождества Христова. Участников турнира приветствовал секретарь Епархиального совета Рязанской Епархии Димитрий Фетисов.

— Соревнования проходят в канун Рождества Христова — и это очень символично. Для человека главное — победить самого себя. В этом помогают занятия спортивными единоборствами. Спасибо фонду «Мамино Сердце» за организацию и поддержку спорта, — сказал священник.

Для многих юных спортсменов этот день стал дебютным выходом на ковёр. В соревнованиях приняли участие более 100 борцов.

Зрителей и участников приветствовали директор фонда «Мамино сердце» Мария Муравьёва, мастер спорта по вольной борьбе, тренер высшей категории Олег Колоев.

В Рязани прошёл турнир по вольной борьбе «Юный Академик»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/