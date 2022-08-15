В Рязани прошёл первый региональный хоккейный турнир «Кубок Мечты»

С 6 по 14 августа на базе ледового дворца спорта «Десант» прошёл первый региональный хоккейный турнир «Кубок Мечты», в котором приняли участие 5 команд (4 из Рязани и 1 команда – представительница Скопинского района).

Турнир был проведён по инициативе регионального представителя Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олега Смирнова, который отметил, что «Сегодняшние участники – первопроходцы дивизиона «Лига Мечты» в нашем регионе. Главное отличие нового дивизиона – это то, что теперь те хоккеисты, у которых за плечами есть детско-юношеская спортивная школа, тоже смогут играть в НХЛ Рязанской области. До этого года в регионе у спортшкольников не было такой возможности, так как существующие дивизионы охватывали исключительно любителей. Теперь же «Лига Мечты» открывает новые перспективы развития хоккея в нашей области».

Сами хоккеисты отметили, что предсезонные турниры невероятно важны: ведь именно во время них можно наметить чёткий план на хоккейный сезон.

На закрытии турнира помимо призёров и участников были отмечены и лучшие хоккеисты по номинациям. Лучшим вратарём признан Артём Бородин («Торпедо», Скопинский район), лучшим защитником – Павел Проскуряков («Империя», г. Рязань). Сильнейшим нападающим оказался представитель рязанского «Автоимпорта» Роман Драновский, а самым результативным бомбардиром стал Андрей Коршунов («Автошкола», г. Рязань).

Организаторы турнира отметили, что в регионе собрались очень сильные команды, которые обязательно будут показывать высокие результаты на протяжении всего предстоящего сезона.

Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из команды «Автоимпорт» (г. Рязань), на втором месте пьедестала почёта – «Торпедо» (Скопинский район). Победителями первого регионального хоккейного турнира «Кубок Мечты» признана команда «Автошкола» (г. Рязань).

12 сезон Ночной хоккейной лиги состоится с октября по март, победители 4 дивизионов отправятся представлять Рязанскую область на финале Фестивали в г. Сочи, в мае 2023 года.