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В Рязани прошел традиционный забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза

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Фото: сайт администрации

В субботу, 18 ноября, в рязанском Лесопарке прошел традиционный забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза.

Все участники были разделены на шесть возрастных групп и пробежали дистанции по 200, 300 и 500 метров, сообщает городская администрация.

Самыми юными спортсменами стали четырехлетняя Маргарита Владыкина в костюме Снегурочки и трехлетний Андрей Варламов в костюме Снеговика. Они соревновались вне конкурса.

Лучшим участникам вручили награды в номинациях «Самый оригинальный костюм», «Самый активный коллектив», «Самый опытный участник» и «За волю к победе».

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