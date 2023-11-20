В Рязани прошел традиционный забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза

В субботу, 18 ноября, в рязанском Лесопарке прошел традиционный забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза.

Все участники были разделены на шесть возрастных групп и пробежали дистанции по 200, 300 и 500 метров, сообщает городская администрация.

Самыми юными спортсменами стали четырехлетняя Маргарита Владыкина в костюме Снегурочки и трехлетний Андрей Варламов в костюме Снеговика. Они соревновались вне конкурса.

Лучшим участникам вручили награды в номинациях «Самый оригинальный костюм», «Самый активный коллектив», «Самый опытный участник» и «За волю к победе».