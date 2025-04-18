В Рязани прокуратура защищает права сотрудников ЧОП

Прокуратура Московского района города Рязани провела проверку исполнения трудового законодательства в одном из частных охранных предприятий. В результате надзорные органы зафиксировали факты невыплаты заработной платы сотрудникам.

По информации прокуратуры, десять работников компании не получили оплату за сверхурочные часы. Общая сумма задолженности составила более 90 тысяч рублей. Эти нарушения стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

В адрес руководителя организации внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и обеспечить восстановление прав сотрудников. В отношении директора охранного предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы переданы для рассмотрения в установленном порядке.

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Дополнительно прокурор направил в суд иски в интересах пострадавших работников. Требования включают не только взыскание задолженности по оплате сверхурочной работы, но и компенсацию морального вреда, причинённого нарушением трудовых прав.

Прокуратура напоминает, что своевременная и полная выплата заработной платы является обязательным требованием трудового законодательства. За нарушение этих норм предусмотрена административная и иная ответственность.