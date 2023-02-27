Понедельник, 27 февраля, 2023
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В Рязани прокуратура через суд требует капитально отремонтировать Михайловское шоссе

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Прокуратура Железнодорожного района Рязани обратилась в суд с требованием отремонтировать Михайловское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт об участке шоссе от дома под номером 2 до дома номер 88. Нарушения там выявили ещё в прошлом году. По представлению прокуратуры управление благоустройства горадминистрации провело ямочный ремонт выбоин. Но этого оказалось недостаточно.

Надзорный орган выступил с требованием провести капитальный ремонт дороги на этом участке.

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