В Рязани прокуратура через суд требует капитально отремонтировать Михайловское шоссе

Прокуратура Железнодорожного района Рязани обратилась в суд с требованием отремонтировать Михайловское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт об участке шоссе от дома под номером 2 до дома номер 88. Нарушения там выявили ещё в прошлом году. По представлению прокуратуры управление благоустройства горадминистрации провело ямочный ремонт выбоин. Но этого оказалось недостаточно.

Надзорный орган выступил с требованием провести капитальный ремонт дороги на этом участке.