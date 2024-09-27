Пятница, 27 сентября, 2024

В Рязани пройдёт «Вечеринка капибары»

Автор: Алексей Самохин

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Торгово-развлекательный центр «Марко Молл» не только предлагает рязанцам и гостям города шопинг и отдых нового качественного уровня.  Разнообразные, полезные и творческие мероприятия ТРЦ для детей — важная часть афиши выходного дня Рязани и прекрасная возможность провести время с семьёй.

Афиша «Марко Молл» на предстоящую субботу — это познавательная история о маленьком обитателе Южной Америки, милом и травоядном зверьке капибара. «Вечеринка капибары» — водосвинки, ставшей популярным мемом, будет такой же активной и веселой, как героиня названия. Юных гостей вечеринки ждут увлекательные интерактивы и бумажная дискотека. 

«Вечеринка капибары»: 28 сентября, суббота, ТРЦ «Марко Молл».

Время проведения: с 14:30 до 16:00.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. 

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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