В Рязани пройдёт творческая встреча с Николаем Дроздовым

В Рязанском МКЦ 10 ноября состоится творческий вечер «Хождение за три моря» Николая Дроздова. Это лекция в жанре путевой очерк о научных экспедициях, а также воспоминания по мотивам книги «Полёт бумеранга».

Легендарный ведущий программы «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов с радостью поделиться впечатлениями о путешествиях на необитаемые острова. В те времена любая научно-исследовательская экспедиция представляла риск для жизни.

Творческий вечер Николая Дроздова пройдёт 10 ноября в 19 часов в Муниципальном культурном центре. Об этом сообщается в группе Нетипичная Рязань ВКонтакте.

Купить билет можно на сайте. Справки по телефону +7 (4912) 92-62-37.

Возрастное ограничение 6+