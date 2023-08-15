В Рязани пройдет прием по вопросам качества оказания медицинской помощи и установления инвалидности несовершеннолетним

Прием граждан пройдет 24 августа.

В целях защиты прав и законных интересов детей уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников и руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области» Сергей Потапов проведут совместный прием граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи и установления инвалидности несовершеннолетним.

Прием граждан будет проходить 24 августа с 14:00 до 16:00 в Главном бюро медико-социальной экспертизы по адресу: Рязань, улица Вокзальная, дом 22.

Предварительная запись на прием по телефонам: 8 (4912) 27-44-57, 27-44-34.