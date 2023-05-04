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Четверг, 4 мая, 2023

В Рязани проходят рейды по заведениям общепита

Фото с сайта УМВД по Рязанской области
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В среду, 3 мая полицейские пресекли незаконную реализацию алкогольной продукции в 4 кафе Московского района Рязани.

Работу нескольких заведений общепита и объектов торговли проверили сотрудники отдела организации исполнения административного законодательства УМВД по Рязанской области с сотрудниками ОМВД по Московскому району Рязани.

В четырёх кафе — на улицах Молодцова, Культуры, Костычева и Новаторов — выявили и пресекли нарушения правил реализации спиртного.

Статья об обороте алкогольной продукции без лицензии предусматривает штраф для дожностных лиц от 500 тысяч до миллиона рублей.

Проверочные мероприятия продолжаются.

В Рязани проходят рейды по заведениям общепита
В Рязани проходят рейды по заведениям общепита

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