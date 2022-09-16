В Рязани проходит региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что 16 и 17 сентября в Рязани на территории Лесопарка проходит региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки». От имени врио Губернатора Рязанской области Павла Малкова участников и гостей приветствовали заместители Председателя регионального Правительства Юлия Швакова и Дмитрий Филиппов.

Организаторами фестиваля выступили министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, РГАТУ им. П.А. Костычева, Рязанское региональное объединение работодателей «Агропромышленный союз», администрация города Рязани, АО «Корпорация развития Рязанской области», МАУК «Лесопарк».

Как отметила зампред Правительства Юлия Швакова, благодаря самоотверженному труду аграриев получен рекордный урожай. «Сегодня собрано уже почти 3 млн т. зерна. Впечатляющие результаты мы видим и в масличных культурах, и животноводстве. Реализуются значимые инвестиционные проекты. И все это благодаря упорной работе наших сельских тружеников. Правительство Рязанской области продолжит содействовать развитию сельского хозяйства в регионе. Это и льготное налогообложение, и более 30 видов государственной поддержки на общую сумму почти 3 млрд руб. в год и, конечно, создание комфортных условий жизни на селе», – подчеркнула она.

В 2022 году в Рязанской области впервые в истории регионального земледелия собран рекордный урожай зерновых: пшеницы, ячменя, ржи, овса, гороха, чечевицы, гречихи, люпина и тритикале – уже получено более 2,96 млн. т. Хозяйствам предстоит убрать кукурузу, вместе с которой урожай превысит отметку в 3 млн. т. зерна. Также этой осенью ожидается рекордный урожай масличных культур – подсолнечника, сои, рапса, горчицы, льна, фацелии и рыжика – порядка 0,5 млн. тонн.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов подчеркнул, что рязанские аграрии с технологической точки зрения полностью подготовлены к сбору таких урожаев, однако перед агропромышленным комплексом стоит ряд задач: достичь 100% использования земель сельхозназначения, провести модернизацию парка сельхозтехники, ускорить развитие семеноводства, системы хранения и др.На территории Лесопарка 16 сентября работали фотозона «Спожинки», выставки «Рязанский каравай – 2022», сельскохозяйственной техники, фотовыставка, площадка «Молодые учёные-аграрии». Проходили дегустации и продажа хлебной и молочной продукции региональных производителей, мастер-классы для детей. Состоялся концерт творческих коллективов и исполнителей из Рязани и районов области, а также награждение лучших работников сельхозпредприятий региона. 17 сентября площадки фестиваля продолжат свою работу.