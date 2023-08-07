В Рязани продолжается капитальный ремонт школ

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов вместе с заместителем главы администрации Рязани Ларисой Крохалевой оценили темпы и качество капитального ремонта школ № 1, 8, 15. Работы ведутся по госпрограмме «Развитие образование». Из федерального, областного и муниципального бюджетов на модернизацию семи рязанских школ выделили 526 миллионов рублей.

В школе № 8 имени Героя Российской Федерации Р. В. Соколова есть небольшое отставание от графика. Подрядчик увеличил количество работающих на объекте, чтобы ускорить выполнение ремонта и сдать объект в срок. Продолжается отделка помещений, идет благоустройство территории. Общая сумма финансирования составляет более 62 млн. рублей.

В школе № 15 работы выходят на финишную прямую, впереди — установка оборудования. Продолжается благоустройство территории, завершается обустройство спортивной площадки. На капитальный ремонт из средств консолидированного бюджета выделены средства в размере более 80 млн. рублей.

Продолжается реставрация здания бывшей Мариинской гимназии (педучилища), переданного школе № 1 имени В. П. Екимецкой. В новом корпусе планируется разместить учеников начальной школы. Новый корпус соединен с основным зданием теплым переходом. В основном здании также будет расширено помещение столовой, обустроены дополнительные раздевалки для учащихся.