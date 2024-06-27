Четверг, 27 июня, 2024

В Рязани приватизируют два муниципальных предприятия и нежилое здание

Автор: 7info

Опубликовано

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы приватизации муниципального предприятия города Рязани «КОМПЛЕКС» и муниципального предприятия «Управление капитального строительства города Рязани».

Решено преобразовать МП города Рязани «КОМПЛЕКС» в ООО «КОМПЛЕКС» с уставным капиталом 6 572 000 рублей, с долей единственного учредителя — муниципального образования — городской округ город Рязань в размере 100% номинальной стоимости доли в размере уставного капитала.

МП «Управление капитального строительства города Рязани» будет преобразовано в ООО «Агентство по развитию города Рязани» с уставным капиталом 19 911 000 рублей, с долей единственного учредителя — муниципального образования — городской округ город Рязань в размере 100% номинальной стоимости доли в размере уставного капитала.

Также члены комитета одобрили условия приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Фурманова, д. 15, являющегося исторически ценным градоформирующим объектом «Дом жилой, 1949 г., ул. Фурманова, 15». В обязанности нового собственника объекта будут входить обязательства по восстановлению здания в прежних параметрах.

Кроме того, утверждены условия приватизации нежилого помещения, расположенного в доме № 35а по ул. Щорса, сообщает пресс-служба городской Думы.

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